البيشمركة ترد عبر

2021/01/10 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

رد نائب أركان قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان، اللواء قارمان كمال، اليوم الأحد، على تقارير إعلامية تحدثت عن قيام البيشمركة بتهديم مجموعة كبيرة من القرى العربية ومنازل تعود للمواطنين شمالي مدينة الموصل.

وقال قارمان كمال، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التقارير التي تحدثت عن قيام البيشمركة بتهديم قرى عربية بالموصل، مظللة ولاصحة لها وهدفها إثارة الرأي العام ضد قوات البيشمركة، التي كانت عملياتها العسكرية لتحرير المناطق من أنظف العمليات في العراق".

وأضاف كمال، أن "البيشمركة ساهمت بتحرير مناطق واسعة من محافظة نينوى والمناطق المتنازع عليها الأخرى، وكنا نتعامل بشكل مهني مع المواطنين من جميع المواطنين المكونات".

وأشار نائب أركان قوات البيشمركة، إلى أن "المنظمات الدولية والإنسانية والإغاثية وأيضا وسائل الإعلام الأجنبية كانت توثق عمليات التحرير ومابعدها، ولم تسجل أي خروقات"، مبينا أنه في حال "حدثت مثل تلك الانباء فهي أخطاء عسكرية بسيطة، لاتصل لهذا المستوى من تهديم قرى ومنازل بالكامل إطلاقا".

وتحدث تقرير صحفي في وقت سابق، عن قيام قوات البيشمركة وتنظيم داعش بتهديم قرى عربية شمال الموصل بالكامل، حسب التقرير.

واوردت قناة الحرة تحقيقا صحفيا قالت فيه إن “8 قرى و1200 منزل في زمار شمالي الموصل تعرض للهدم بالكامل على يد داعش والبيشمركة”.

ونقل التحقيق عن شهود عيان من اهالي قرى ناحية زمار قولهم إن “البيشمركة انسحبت من مناطقنا دون قتال الظهر واحتلها داعش عصرا”.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في التقرير، إن “عودة سكان قرى زمار شمال الموصل متوقفة على اتفاق مع مسعود بارزاني وتم الاتفاق على ذلك لكن تفشي كورونا اخر ذلك”.

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