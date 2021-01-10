استشهاد شرطي واصابة ٣٣ اخرين باحداث الناصرية

2021/01/10 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة ٣٣ آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار./انتهى9

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