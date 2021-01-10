2021/01/10 | 19:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستقبل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).