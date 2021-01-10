2021/01/10 | 19:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير النقل ناصر الشبلي، الاحد، مع السفير السوري في بغداد اصطام دندح، سبل التعاون بين البلدين لتطوير المعابر الحدودية وأمكانية الربط السككي لتسهيل حركة العمل المشترك. وذكر بيان للوزارة، النقل، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي استقبل اليوم السفير السوري اصطام جدعان دندح في مقر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يبحث مع سفير دمشق الربط السككي مع سوريا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يبحث مع سفير دمشق الربط السككي مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).