ثروة إيلون موسك تتجاوز 200 مليار دولار ويصبح أغنى رجل في العالم

2021/01/10 | 19:26 - المصدر: يس عراق

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أظهرت بيانات شبكة “بلومبيرغ” أن ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” للسيارات الكهربائية تواصل صعودها السريع، ليصبح أغنى رجل بالعالم.

ووفقا لبيانات الشبكة، قفزت ثروة موسك بنحو 23% أي بحوالي 39.6 مليار دولار خلال أول 8 أيام من العام الجاري منها 14.5 مليار دولار يوم الجمعة فقط، لتصل إلى 209 مليارات دولار حاليا.

وجاء ذلك بعدما تصدر موسك قائمة المليارديرات الأكثر ربحا في عام 2020 أيضا حيث زادت ثروته بنحو 142 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة نحو 507% أي أن ثروته تضاعفت 5 مرات خلال العام.

وتزيد ثروة موسك عن صاحب المركز الثاني جيف بيزوس بنحو 23 مليار دولار، حيث تصل ثروة الأخير إلى 186 مليار دولار حاليا، بحسب بيانات بلومبيرغ، وذلك بعد أن خسر نحو 3.93 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي بنحو 174.35 دولار بنسبة 24.7% ليصل إلى 880.02 دولار، حيث صعد في جلسة يوم الجمعة فقط بنسبة 7.84%.

وكان سهم الشركة المؤسسة في عام 2003 صعد بنحو 740% في عام 2020.

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