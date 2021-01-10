قيادة عمليات البصرة تعتقل 33 مطلوبا للقضاء

2021/01/10 | 19:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت قيادة عمليات البصرة انجاز مهام الصفحة الثالثة من المرحلة الأولى بنجاح، وتمكنت من إعتقال 33 مطلوبا للقضاء وفق مذكرات اعتقال.

قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، قال اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، في بيان، ان "القوة المشاركة ضمن الصفحة الثالثة من المرحلة الأولى، تمكنت من إلقاء القبض على 33 مطلوبا، وذلك حسب مذكرات قضائية مختلفة ضمن عمليات الوعد الصادق التي انطلقت فجر اليوم بمشاركة جميع الوحدات العاملة في المحافظة".

وأشار قائد العمليات، الى أن "المحور الأول شمل مناطق الدير ومجنون الشافي والقرنة شمال محافظة البصرة ، كما أن المحور الثاني شمل اقضية الزبير والفاو وأبو الخصيب وكذلك مناطق جبل السنام وصفوان".

ونوه مدنف، الى ان "القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع، كما اشاد بالدور الكبير لطيران الجيش العراقي في قاعدة الشعيبة الجوية على خلفية، دعم وإسناد القطعات الأرضية المشاركة في الواجب".

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