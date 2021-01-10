الدفاع النيابية : لا ضرورة لبقاء القوات الامريكية في العراق

2021/01/10 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، ان الوقت حان لاخراج جميع القوات الاجنبية من العراق ومن بينها القوات الامريكية، فيما بينت ان الجماهير بانتظار تفعيل قرار البرلمان وانهاء ملف الوجود الاجنبي.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “القوات الامريكية تستخدم الاراضي العراقية لاغراض غير رسمية واصبح وجودها غير مبرر بعد قرار مجلس النواب”، لافتا الى ان “مجلس النواب بدأ بالضغط على الحكومة لتفعيل قرار انهاء الوجود الامريكي”.

واضاف انه “حان الوقت لاخراج القوات الاجنبية من العراق وعلى رأسها القوات الامريكية لعدم وجود ضرورة لها”، مبينا ان “الجماهير الشعبي بانتظار تفعيل قرار البرلمان وانهاء ملف الوجود الاجنبي”.

ودعت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء الماضي، لاتخاذ اجراءات لحسم ملف الوجود الامريكي.



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