الكهرباء تعد خطة تنهي أزمة تجهيز الطاقة

2021/01/10 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، إعداد خطة من شأنها إنهاء أزمة تجهيز الطاقة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أعدت خطة بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنها تستلزم مبلغا يصل إلى 149 مليار دينار، رفعت إلى رئاسة الوزراء بغية المصادقة عليها، أضافة لبعض الصلاحيات التي ستحل أزمة الكهرباء بشكل كبير".

ولفت إلى أن "العراق يقف على مسافة واحدة مع الجميع، وأي عروض للغاز تكون مناسبة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في وزارة الكهرباء، وبالأسعار التنافسية تخدم الجانب الاقتصادي للعراق"، مؤكداً "عدم وجود عروض للغاز من دول أخرى لغاية الآن، غير إيران".

وشدد على "أهمية أن تعتمد وزارة الكهرباء، في مساعيها على تنوع مصادر الطاقة"، مبيناً أن "الاتفاقيات والتفاهمات وإنشاء خطوط ناقلة للغاز، تحتاج إلى سقوف زمنية، وتلك السقوف الزمنية من الممكن أن يعمل العراق عليها".

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