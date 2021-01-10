وزير البيشمركة يشيد بخطوات الاصلاحات

2021/01/10 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد شورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كوردستان يوم الاحد، بعملية الاصلاحات في قوات البيشمركة بالتعاون مع التحالف الدولي، مؤكدا ان الترفيعات ستصبح اكاديمية.

واوضح وزير البيشمركة لـفضائية شعب كوردستان وتابعه PUKmedia: ان اجراءات واسس قانونية ستتبع في الترفيعات المقبلة لضباط البيشمركة كقوة اكاديمية متطورة، وفق مواصفات جيوش العالم، معربا عن شكره لمجلس وزراء الاقليم ودوره في الترفيعات الحالية لضباط البيشمركة.

واضاف: ان خطوات الاصلاحات في وزارة البيشمركة تسير بانسيابية وقطعت اشواطا جيدة بدعم وتعاون التحالف الدولي، مشيدا بالاصلاحات ودورها في منع الفساد و" الفضائيين" بصفوف البيشمركة.

واكد وجود تعاون جيد بين البيشمركة والجيش خاصة في المناطق المتنازع عليه.

PUKmedia متابعة

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