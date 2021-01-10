ظهور جديد لبائعة التين وهي تبيع زهور النرجس

2021/01/10 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لبائعة التين "زوريا" ولكن هذه المرة وهي تبيع زهور النرجس.

"سوريا أو زوريا" (بحسب اللفظ الكوردي) الفتاة الكوردية، التي جسدت بعينيها الخضراوين جمالية الفقر والشقاء، وخجل عيون الفقراء، وانكسارهم وفرحهم في آن.

زوريا البالغة من العمر 10 سنوات، ظهرت مؤخرا وهي تبيع زهور النرجس على الطريق بقرب قريتها في منطقة بارزان، مما جعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورها بشكل ملحوظ.

PUKmedia خاص

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