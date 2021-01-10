العزاوي لـ “النور”: الحكومة ذهبت بالاتجاه الاسهل لها بقطع رواتب الموظفين والاولى هو اعادة تنظيم واردات الدولة

2021/01/10 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال الامين العام للحزب الاسلامي العراقي النائب رشيد العزاوي، اليوم الاحد، ان الموازنة العامة للسنة المالية 2021 فيها الكثير من الثغرات والتناقضات، مشيرا الى ملف استقطاع رواتب الموظفين ممكن تداركه بتنظيم الواردات النفطية وغير النفطية للدولة.وأوضح العزاوي في حديث لـ “النور نيوز” ان “الحكومة وبدل الذهاب باتجاه تنظيم موارد الوارداتها النفطية وغير النفطية …

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