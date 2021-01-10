عضو بتحالف الفتح يعلق بشأن مقترح الحكومة الخاص بمراقبة

2021/01/10 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليو- خاص

اكد عضو تحالف الفتح النائب ايوب الربيعي، اليوم الاحد، عدم وجود اعتراض سياسي بشأن وجود رقابة دولية على الانتخابات القادمة.

وقال الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "كل الدورات الانتخابية التي حصلت في العراق بعد 2005 كانت بحضور هيئات ومنظمات وشخصيات دولية للاشراف على تطبيق المعايير الخاصة بالانتخابات، لافتا الى ان" وجودها ضروري من اجل الشفافية كما ان انه يعزز من الثقة بالنتائج وهذا مطلب شعبي لكل الاطياف"، مبينا ان، حضور الهيئات الدولية في الانتخابات للكثير من دول العالم متعارف عليه".

واضاف الربيعي، ان "العامل الدولي في الإشراف على الانتخابات جاء لرصد اي اخطاء او سلبيات وخاصة دور الامم المتحدة الهام ولم نرصد تدخلا سلبيا من قبلهم في الدورات السابقة في محاولة لتغير النتائج لهذا الطرف او ذاك بعد اعداد تقارير عن العملية الانتخابية وتقديم العون للمفوضية في اتجاهات مختلفة".

واشار الربيعي الى ان "استخدام نظام البايومتري يعد اطارا مثبتاً في الانتخابات القادمة ونعتبره مسارا مهما لتفادي كل الاخطاء ولدينا ثقة بان المفوضية ستكون حريصة على اداء مهامها بالشكل الصحيح"، مؤكدا بأن "اي مسعى لتزوير الانتخابات لن يخدم العملية السياسية ومساعينا بان تكون الانتخابات شفافة ونزيهة من اجل دعم مسار سياسي يخرج البلاد من ازماته واعطاء الناخب حرية الاختيار وهذا امر نعتبره جوهري في الانتخابات القادمة".

وكان المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم اكد، يوم امس السبت، رغبة الحكومة بمراقبة دولية للانتخابات لضمان نزاهتها.

وذكر ناظم خلال مؤتمر صحفي، أن "هناك اهتماما جديا من الحكومة بمسألة الانتخابات، وترغب بمراقبة جدية دولية لضمان نزاهتها".

وفي وقت سابق، أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، لشؤون الانتخابات، عدم وجود سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقرر إقامتها في السادس من يونيو 2021.

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