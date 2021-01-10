تصريح نيابي يتحدث عن مخالفة قانونية خفضت قيمة الرواتب بموازنة 2021

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، إن عجز موازنة 2021 يصل الى 100 ترليون دينار عراقي.وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العجز المالي في موازنة 2021 الاتحادية وفق التقديرات يصل الى 100 ترليون دينار عراقي".ووصف النائب الموازنة الاتحادية لهذا العام بـ "الانفجارية والاضخم بعد 2003"، قائلاً إن "الموازنة ليست تقشفية، والأرقام التي تضمنها لا تنسجم مع إيرادات الدولة والانفاق الحقيقي".وأضاف السعداوي، أن "بعض البنود زجت في الموازنة، ومنها ما يتعلق بديون إقليم كردستان"، مضيفاً: "رغم أن الأخير لم يسلم منذ 2011 أموال أي برميل نفط للحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعني تحميل بغداد ديوناً كبيرة للشركات النفطية العاملة بالإقليم".وتابع "ما تضمنته الموازنة بخصوص ديون كردستان أمر مرفوض، لأنه لا يوجد أي اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حتى الآن".ولفت السعداوي إلى وجود "توجه في مجلس النواب وبعض أعضاء اللجنة المالية لاعتماد ذات البند الذي جرى وضعه في قانون تمويل العجز المالي العام الماضي في آليات التعامل مع كردستان".وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسة يوم أمس، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.ويوم أمس ايضا، اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، تحديد 3 نقاط أساسية بعد مناقشتها لقانون موازنة 2021.وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "حددت جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات ".واكدت اللجنة المالية، بحسب البيان "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".
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