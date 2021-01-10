عمليات بغداد : تحربر مختطف والقبض على خاطفه والعثور على مواد متفجرة ومصادرة أسلحة غير مرخصة في مناطق متفرقة من العاصمة

2021/01/10 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطف والقاء القبض على خاطفه والعثور على مواد متفجرة ومصادرة أسلحة غير مرخصة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قوة من فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات بحث وتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، نتج عنها ضبط أسلحة خفيفة غير مرخصة والعثور على كدس لمواد متفجرة مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية.واضاف ان فرقة المشاة الحادية عشر نفذت واجبات البحث والتفتيش ونصب (43) سيطرة مفاجئة نتج عنها: اعتقال (22) متهما وفق مواد قانونية مختلفة مع ضبط أسلحة غير مرخصة، كما تمكنت قوة اخرى ووفق معلومات استخبارية دقيقة من تحرير طفل مختطف والقاء القبض على الخاطف بعد مداهمة أحدى الدور ضمن قاطع الرصافة، بالإضافة إلى الاستمرار بنصب كاميرات المراقبة حيث تم نصب (39) كاميرا في الطرق والمحال التجارية وبالتعاون مع المواطنين ضمن قاطع الرصافة.وتابع كما تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 أرهاب ضمن قاطع جنوب بغداد في حين استمرت الفرقة الأولى شرطة اتحادية بتنفيذ عملياتها الاستباقية ونصب الكمائن بهدف مسك الفضاءات، حيث تمكنت خلالها من اعتقال (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (4) متهمين بعد فض شجار حصل بينهم استخدمت فيه الأسلحة البيضاء، مع الاستمرار بتامين الحماية لمراكز تسجيل الناخبين ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد.واوضح كما تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة خلال عمليات بحث وتفتيش نفذتها في قاطع الكرخ./انتهى9

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