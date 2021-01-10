2021/01/10 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تأهل مانشستر ستي وتشيلسي الى الدور الرابع من كأس الاتحاد الانكليزي.وحجز مانشستر سيتي بطاقة العبور إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتغلب على ضيفه برمنجهام سيتي، بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد.وسجل ثلاثية مانشستر سيتي في شباك برمنجهام سيتي، البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقتين (8- 15)، والإنجليزي فيل فودين في الدقيقة (33).وفي مباراة أخرى عبر تشيلسي بسهولة إلى الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا، بفوزه على ضيفه موركامب 4-0 مساء الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث.وأحرز مايسون مونت (18) وتيمو فيرنر (44) وكالوم هودسون أودوي (49) وكاي هافيرتز (85) أهداف تشيلسي./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مان ستي وتشيلسي يتأهلان الى الدور الرابع من كأس الاتحاد الانكليزي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مان ستي وتشيلسي يتأهلان الى الدور الرابع من كأس الاتحاد الانكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).