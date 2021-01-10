الإعلام الأمني العراقية تصدر بيانا بشأن أحداث ذي قار اليوم

2021/01/10 | 19:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الاحد ، بيانا بشأن أحداث ذي قار.

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