2021/01/10 | 19:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصدر يصف متظاهري الناصرية بـ(الغوغائيين): مستعدون لتوكيل محامي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصدر يصف متظاهري الناصرية بـ(الغوغائيين): مستعدون لتوكيل محامي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصدر يصف متظاهري الناصرية بـ(الغوغائيين): مستعدون لتوكيل محامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).