اقل من 30 يوماً تفصل العراق عن وصول لقاح كورونا “فايزر”

2021/01/10 | 19:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، أن كوادر شركة فايزر المصنعة للقاح فيروس كورونا ستتبنى عملية تدريب الملاكات الصحية للوزارة على طرق اللقاح.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي: ، إن “تدريب الملاكات الصحية للوزارة ستتبناها كوادر شركة فايرز المصنعة للقاح”، لافتا إلى أن “التعاقد مع الشركة لشراء اللقاح سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين”.

وأضاف، أن “اللقاح سيكون متوفرا في بداية الشهر المقبل أو في منتصفه”، مبينا أن “الوزارة وضعت خطة للقاح من ضمنها التبريد”.

وكان وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وقال التميمي، إن “المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد”، لافتاً إلى أن “الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد”.

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