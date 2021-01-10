البابا فرنسيس يدعو الأميركيين إلى التحلي بـ

2021/01/10 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرنسيس، الأحد، قادة الولايات المتحدة والشعب الأميركي إلى "الحفاظ على حس عال بالمسؤولية" في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس في واشنطن العاصمة.

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