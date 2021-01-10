بيان من إئتلاف النصر يعلق على أحداث ذي قار

2021/01/10 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ابدى ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، اليوم الاحد، رفضه لما يجري في محافظة ذي قار من أحداث، فيما طالب بتصحيح المسار، حسب تعبيره.

واوضح الائتلاف في بيان، تلقت (بغداد اليوم) انه "يرفض ويستنكر إستمرار إراقة الدم في ذي قار، ويعتبره إنتهاكاً لكرامة الشعب وآماله، ولقيم الدولة وأمن المجتمع"، داعيا الى "وقفة جادة لإعادة تقييم الأوضاع وضبطها، وتصحيح المسار بما يحقق طموحات الشباب وأهداف الدولة".

وأكد الائتلاف في بيانه ان "شرعية النظام على المحك، ويطالب الحكومة والقوى السياسية بتحمّل مسؤلياتها بتخطي المرحلة الإنتقالية بأقل الأضرار ووفق إلتزامات واضحة وجادة للإنتقال الى مرحلة دائمة تحقق طموحات الشعب".

واصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، بيانا بشأن تطورات الاحداث الاخيرة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.وأكدت خلية الاعلام، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة 33 آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".وأفادت مصادر أمنية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، باستشهاد شرطي وإصابة خمسة متظاهرين بتجدد الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.ومنذ الجمعة الماضية، تطورت الاحتجاجات في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إلى عمليات "كر وفر" بين القوات الأمنية والمحتجين.

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