الحكومة الإسبانية تعتذر لريال مدريد وتكشف سراً مثيراً في رحلة أوساسونا

2021/01/10 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف وزير النقل الإسباني خوسيه لويس أوبالوس، عن الأسباب التي كانت وراء إقلاع طائرة فريق ريال مدريد، لإقيلم بامبلونا، لمواجهة أوساسونا ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الليغا.

وانتقدت إدارة ريال مدريد بالأمس، قرار إقلاع الطائرة في ظل الظروف الجوية الصعبة، التي كانت قد تؤدي لكارثة إنسانية خلال الرحلة لإقيلم بامبلونا.

وتسببت عاصفة ثلجية ، في شلل بحركة النقل والمواصلات بإسبانيا، والتي تأجل على أثرها مواجهة أتلتيكو مدريد ضد أتليتك بيلباو بالأمس.

وكشف الوزير الإسباني، سر إقلاع الطائرة من مطار مدريد نحو بامبلونا، رغم الصعوبات التي واجهتها رحلات الطيران، خلال اليومين الماضيين في إسبانيا.

وأكد الوزير أن،" الأمر كان قرار خاص من الطيار، الذي قرر بأن الظروف مثالية للطيران، وكان ذلك قبل أن يصدر قرار من الحكومة بإيقاف رحلات الطيران الداخلية".

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة ريال مدريد بالأمس، أمام أوساسونا على ملعب آل ساردار، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإسباني.

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