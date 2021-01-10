اصابة شرطي بنيران داعش شمال شرق بعقوبة

2021/01/10 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أصيب شرطي بنيران قناص داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان شرطيا من فوج الطوارئ التاسع لشرطة ديالى اصيب بجروح في هجوم لداعش باسلحة القنص استهدف نقطة امنية مرابطة في قرية جلبي بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة شمال شرق بعقوبة .واضاف ان قوة امنية شرعت بعملية تمشيط في محيط موقع الحادث ./انتهى

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