مقرب من الصدر يعلق على احداث الناصرية

2021/01/10 | 20:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر علق في...

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