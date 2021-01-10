عملة البتكوين تتخلى عن مستويات الـ40 ألف دولار

2021/01/10 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بدأت العملة الرقمية بيتكوين في التخلي تدريجيا الاحد 10 يناير عن مستوياتها القياسية الجديدة 40 ألف دولار، لتبدأ رحلة جديدة في التداول قرب مستويات 39400 دولار.

كانت العملة الرقمية قد بدأت العام الجديد بداية قوية اخترقت بها جميع التوقعات، فهل تعود مرة أخرى إلى مستويات الـ40 ألف دولار؟

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