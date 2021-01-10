2021/01/10 | 20:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإعلام الأمني

=============

استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة ٣٣ آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

=================

١٠ كانون الثاني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احداث الناصرية : استشهاد شرطي واصابة ٣٣ آخرين 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداث الناصرية : استشهاد شرطي واصابة ٣٣ آخرين) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احداث الناصرية : استشهاد شرطي واصابة ٣٣ آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).