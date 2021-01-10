2021/01/10 | 20:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أن كوادر شركة فايزر المصنعة للقاح فيروس كورونا ستتبنى عملية تدريب الملاكات الصحية للوزارة على طرق اللقاح.وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، بحسب الإعلام الحكومي، إن “تدريب الملاكات الصحية للوزارة ستتبناها كوادر شركة فايرز المصنعة للقاح”، لافتا إلى أن “التعاقد مع الشركة لشراء اللقاح سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين”.وأضاف، أن “اللقاح سيكون متوفرا في بداية الشهر المقبل أو في منتصفه”، مبينا أن “الوزارة وضعت خطة للقاح من ضمنها التبريد”.وكان وزير الصحة حسن التميمي، أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن موعد وصولو لقاح “فايزر” الى العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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