العراق.. خطة حكومية لإنهاء أزمة تجهيز الكهرباء

2021/01/10 | 20:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، إعداد خطة من شأنها إنهاء أزمة تجهيز الطاقة في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب الإعلام الرسمي، إن “الوزارة أعدت خطة بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنها تستلزم مبلغا يصل إلى 149 مليار دينار، رفعت إلى رئاسة الوزراء بغية المصادقة عليها، أضافة لبعض الصلاحيات التي ستحل أزمة الكهرباء […]

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