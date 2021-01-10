الصحة تعلن موعد وصول لقاح “فايزر” إلى العراق

2021/01/10 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، أن لقاح “فايزر” ضد فايروس كورونا يصل إلى العراق مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “تدريب الملاكات الصحية للوزارة ستتبناها كوادر شركة فايرز المصنعة للقاح”، لافتا إلى أن “التعاقد مع الشركة لشراء اللقاح سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين”.

وأضاف، أن “اللقاح سيكون متوفرا في بداية الشهر المقبل أو في منتصفه”، مبينا أن “الوزارة وضعت خطة للقاح من ضمنها التبريد”.

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