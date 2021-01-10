مانشستر سيتي يبلغ الدور الرابع لأقدم بطولة

2021/01/10 | 20:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

صعد فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه برمنغهام سيتي، بفوزه بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وأحرز البرتغالي بيرناردو سيلفا مبكرا هدفين متتاليين للسيتي، في الدقيقتين (8 و15)، بينما تكفل زميله الإنجليزي فيل فودين بتسجيل الهدف الثالث، عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب “الاتحاد”.



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