الكهرباء: نحتاج الى 149 مليار دينار لحل ازمة الطاقة

2021/01/10 | 20:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، إعداد خطة من شأنها إنهاء أزمة تجهيز الطاقة في البلاد، مؤكدة ان خطتها تحتاج الى 149 مليار دينار لحل الازمة الراهنة.

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