2021/01/10 | 20:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليقا على احداث الناصرية.. ائتلاف العبادي يدعو لتخطي المرحلة باقل الاضرار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليقا على احداث الناصرية.. ائتلاف العبادي يدعو لتخطي المرحلة باقل الاضرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).