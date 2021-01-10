لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي: حكومة الكاظمي “اخفقت” والورقة البيضاء كانت “انشائية”

2021/01/10 | 20:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النائبة، مناهل الحميداوي، الاحد، ان حكومة الكاظمي اخفقت في عدم ارسال برنامجها الوزاري، مبينة ان الكثير من وزراء حكومة الكاظمي لا يملكون رؤية لادارة وزاراتهم وقالت الحميداوي في لقاء خاص على قناة الايام، ان “حكومة الكاظمي لم ترسل برنامجها واعتمدت على المنهاج الوزاري، وان نسبة تنفيذ البرنامج […]

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