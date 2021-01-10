روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية

2021/01/10 | 20:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.

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