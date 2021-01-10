لقاح فايزر في العراق مطلع الشهر المقبل

2021/01/10 | 20:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وضع خطة لاستقبال لقاح شركة فايزر الخاص بفايروس كورونا، والذي سيصل العراق مطلع الشهر المقبل، وذلك حسبما اكده مدير عام الوزارة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير عام وزارة الصحة الاتحادية رياض الحلفي يوم الاحد، إن "اللقاح سيكون متوفرا في بداية الشهر المقبل أو في منتصفه"، مبينا أن "الوزارة وضعت خطة للقاح من ضمنها التبريد"، لافتا الى ان كوادر شركة فايزر المصنعة للقاح ستتبنى عملية تدريب الملاكات الصحية للوزارة على طرق اللقاح.

وكان وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

PUKmedia / عن واع

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