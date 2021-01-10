وزير: وضع النظام الصحي في بريطانيا بحالة خطيرة جدا جدا

2021/01/10 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا نجاحها في تطعيم 200 ألف

شخص يوميا باللقاح المضاد لكورونا، على

أن ترفع وتيرة التطعيم إلى 2 مليون

أسبوعيا لتحقيق المعدل المطلوب لحماية

الأكثر هشاشة بحلول منتصف فبراير.

وقال وزير الصحة ال

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