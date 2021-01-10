مجلس القضاء الاعلى يعين القاضي سالم البدراني رئيسا للادعاء العام في العراق

2021/01/10 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بتعيين رئيس محكمة استئناف نينوى بمنصب رئيس للادعاء العام في العراق.وقال مصدر قضائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان مجلس القضاء الاعلى اصدر امرا بتعيين رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي سالم البدراني بمنصب رئيس الادعاء العام في العراق بدلا من القاضي موفق العبيدي الذي احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية.واضاف المصدر ان مجلس القضاء عين القاضي بشار احمد جاسم رئيسا لمحكمة استئناف نينوى"/انتهى

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