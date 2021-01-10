عمليات البصرة :إعتقال ٣٣ مطلوبا للقضاء ضمن الصفحة الثالثة من المرحلة الأولى لعمليات / الوعد الصادق /

2021/01/10 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة عن إعتقال ٣٣ مطلوبا للقضاء ضمن الصفحة الثالثة من المرحلة الأولى لعمليات / الوعد الصادق / التي انطلقت اليوم بمشاركة جميع الوحدات العاملة في المحافظة .وأكد قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في تصريح صحفي " أن القوة المشاركة أنجزت مهام الصفحة الثالثة من المرحلة الأولى بنجاح وتتمكن من إعتقال ٣٣ مطلوبا للقضاء وذلك حسب مذكرات قضائية مختلفة " ضمن عمليات / الوعد الصادق /.وأشار الى أن المحور الأول شمل مناطق قضاءي الدير والقرنة ومجنون الشافي شمالي المحافظة وشمل المحور الثاني اقضية الزبير والفاو وأبو الخصيب وكذلك مناطق جبل السنام وسفوان .واضاف قائد العمليات " تمكنت القوات الأمنية من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع .مشيدا بالدور الكبير لطيران الجيش العراقي الأبطال في قاعدة الشعيبة الجوية على دعم وإسناد القطعات الأرضية المشاركة في الواجب ./انتهى

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