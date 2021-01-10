الصحة العراقية تعلن موعد وصول لقاح فايزر

2021/01/10 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، أن لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا يصل إلى العراق مطلع الشهر المقبل....

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