الكهرباء تعلن إعداد خطة تهدف إلى إنهاء أزمة تجهيز الطاقة في العراق

2021/01/10 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، إعداد خطة تهدف إلى إنهاء أزمة تجهيز الطاقة في البلاد، فيما أشارت إلى أنها لم تتلق عروضاً بشأن استيراد الغاز إلا من إيران. وقال المتحدث، باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “الوزارة أعدت خطة بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنها تستلزم مبلغا يصل إلى …

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