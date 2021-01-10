الزراعة تعلن منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم لدعم المنتج المحلي

2021/01/10 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم لدعم المنتج المحلي، اعتبارا من يوم غد الاثنين. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “إستنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي …

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