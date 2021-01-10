لجنة الاقاليم النيابية تناقش التخصيصات المالية للإقليم والمحافظات ضمن الموازنة

2021/01/10 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت لجنة الاقاليم النيابية، الأحد، كتاباً تضمن دعوة لممثلية اقليم كردستان في بغداد وكافة المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ لغرض اكمال المشاريع المتلكئة. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم برئاسة النائب شيروان …

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