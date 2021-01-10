2021/01/10 | 20:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر تم الانتهاء من بناء اعلى مبنى استثماري في بعشيقة والذي سمي بـمركز ماركوركيس الاجتماعي والثقافي والتعليمي في ناحية بعشيقة، تابع لكنيسة ماركوركيس وسط بعشيقة والذي سيتم افتتاحه رسميا في الأيام القادمة.وسيكون المركز اربعة طوابق، كل طابق سيكون فيه مشروع استثماري مختلف عن الاخر.“القس بولس” في تصريح لــ “ايزيدي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بناء أعلى مبنى استثماري في بعشيقة من قبل كنيسة ماركوركيس) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بناء أعلى مبنى استثماري في بعشيقة من قبل كنيسة ماركوركيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).