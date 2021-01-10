خلافات تفشل محادثات سد النهضة الإثيوبي.. وبيان للخارجية المصرية

2021/01/10 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية مواصلة المفاوضات التي كانت متوقفة في الأساس منذ عدة أشهر.

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