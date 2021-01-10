العزاوي: ملف محاضري ديالى سيطرح على طاولة البرلمان يوم غد

2021/01/10 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، ان ملف محاضري دياللى سيطرح على طاولة النقاش في مجلس النواب غدا.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “بعقوبة شهدت اليوم تظاهرات واسعة للمحاضريين المجانيين وقطعت بعض التقطعات الرئيسية احتجاجا على القوائم المعلنة من قبل اللجنة المركزية المعنية بتدقيق الاسماء واختيار من تنطبق عليهم الضوابط”.

واضاف، ان “اللقاء اجري مع المتظاهرين والاستماع لمطاليبهم التي دونت في 6 نقاط رئيسية وسيتم رفعها في كتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب يوم غدا لطرحه للنقاش واتخاذ قرارات منصفة لشريحة المحاضريين ابرزها تشكيل لجن تحقيق نزيهة للاشراف على كل السلبيات التي رافقت اعلان الاسماء واتخاذ الاجراءات التصحيحية بالاضافة الى مطالب اخرى ومنها زياد اعداد المقبولين نظرا لما تمر به ديالى من وضع اقتصادي صعب ووجود الاف من الخريجيين بدون تعيين منذ سنوات طويلة”.

وكانت بعقوبة شهدت اليوم تظاهرات سلمية واسعة قطعت خلالها عدة طرق منها تقاطع البلدة وسط بعقوبة للاحتجاج على السلبيات التي راقت اعلان اسماء المقبولين في ملف المحاضريين المجانيين”.انتهى 25 ف

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