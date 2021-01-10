القبض على اثنين من المطلوبين بارتكاب جرائم قتل في نينوى

2021/01/10 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت شعبة الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على اثنين من المطلوبين بارتكاب جرائم قتل في زمار بمحافظة نينوى.

وقالت الشعبة في بيان صحفي، “سعيا في مهامها بكبح الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوح الثالث لواء المشاة ٧٣ وشرطة مكافحة اجرام زمار من القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء“.

واضافت ان “المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء بتهمة القتل وفق احكام المادة ( ٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي في منطقة شكاك بناحية زمار غربي نينوى”، لافتة الى انه “تم تسليمهم لجهة الطلب“.

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