الزارعة تمنع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم

2021/01/10 | 21:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الزراعة، منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم اعتبارا من يوم غد الاثنين، عازية السبب إلى ضرورة دعم المنتج المحلي، كذلك لاستخدام المهربين اللحوم المجمدة في تهريب المواد المخدرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم الاحد 10 كانون الثاني 2021، انه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء الذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من يوم غد الاثنين"، مشيرا الى ان "اللجان المسؤولة، لازالت تعمل لوضع التسعيرة المناسبة لدخل المواطن العراقي بما يخص اسعار الدجاج المحلي".

وأوضح النايف، أن "عملية المنع جاءت لأجل دعم المنتج المحلي من الدجاج اللاحم"، موضحاً أن "القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزء من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".

وبين، أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شح المنتج الزراعي المحلي".

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