صور أولية لما يحدث في ذي قار

2021/01/10 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لما يحدث في محافظة ذي قار.

وأعلنت خلية الإعلام الامني، الأحد، عن استشهاد شرطي وإصابة 33 خلال أحداث ذي قار اليوم.

وافاد مصدر امني، الاحد، بتسجيل اصابات بين صفوف متظاهرين والقوات الامنية في مدينة الناصرية.

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