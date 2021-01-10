2021/01/10 | 21:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات مصطفى الكاظمي، مجلس النواب من "مشكلة كبيرة" في حال تأخره بتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وإكمال النصاب القانوني فيها كونها مسؤولة عن المصادقة على الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحذر مجلس النواب من "مشكلة كبيرة": خياران لحله قبل الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحذر مجلس النواب من "مشكلة كبيرة": خياران لحله قبل الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).