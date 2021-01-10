دولة عربية تكتفي بلقاحات

2021/01/10 | 21:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طمأن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، المواطنين حول فعالية لقاحات كورونا المعتمدة في الأردن، ودعا الجميع إلى "عدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتم تداولها في هذا الشأن".

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