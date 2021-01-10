في تصريح متلفز ..الكعبي : بعض التخصيصات المالية في الموازنة قد تذهب الى الفاسدين

2021/01/10 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان بعض التخصيصات المالية في الموازنة قد تذهب الى الفاسدين.وقال الكعبي في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء الليلة ان بعض التخصيصات المالية في الموازنة قد تذهب الى الاحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية وهذا ما يرفضه مجلس النواب ، الذي سيعمل على تعديل قانون الموازنة./انتهى9

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